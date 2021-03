"Próbálok nagyon empatikus lenni az emberekkel, mert szerintem elkezdett kikopni az emberekből az empátia. Én nagyon sajnálok mindenkit, aki ennek az áldozata, de az van, hogy most az emberek nagyon el vannak keseredve, és bizonytalanok. Igyekszem nem bántani az embereket ezért, mert mindenki kétségbe van esve..."

-mondta az énekesnő a járványhelyzetre utalva.

"Nagyon ijesztő, hogy durvább szituban vagyunk, mint tavaly, ez egy sokkal keményebb időszak. Mi is most megint bezárkóztunk, bár december közepén betegek voltunk, már nem kockáztatunk. Én akkor leszek nyugodt, ha megkapom a védőoltást, és bár soha életemben nem oltattam be magam semmilyen oltással, ez egy közös ügyünk, hogy valahogy szerepet vállaljunk ebben"-mondta Gabi, aki arról is beszélt, hogy képesek ennyire nyugodtan átvészelni a jelenlegi helyzetet.

"Pont mi egy olyan páros vagyunk, ahol mind a kettő szektort nagyon erősen érinti a pandémia. Nem szeretünk panaszkodni, ha beszélek a nehézségekről, azt akkor szoktam, amikor már túl vagyok rajta. Ha ebből kilábalok, majd mesélek részletesebben arról, hogy miket éltünk meg (...) Nem titok, hogy rohadt nehéz, minket is nehezen érint, az anyagi dolgainkat, az, hogy most már egy gyerekkel együtt, de most jutottunk el abba a helyzetbe, hogy a bizonytalanság mindent átír. Nem esem kétségbe, mert nem vagyok egy primadonna, én egy művész lélek vagyok, aki imádja a szakmáját, de bárhol vállalnék munkát, és a Gábor is pont ugyanilyen..."- mesélte az énekesnő, aki a közeljövőben szeretne egy altató lemezt elkészíteni.