Egy kisbaba érkezése a családba mindig hatalmas boldogság. Egy izgalmakkal teli időszak veszi kezdetét, ami azonban tele van félelmekkel és aggódással is. Az édesanya teste 40 hét alatt elképesztő változásokon megy keresztül, a magzat pedig ennyi idő alatt egy pici kis petezsákból életképes, érző emberkévé fejlődik.

Nézzük meg, hogyan alakul a baba fejlődése az első 10 hét során.

1-4.hét

Általában az első négy hétben még nem tudják a kismamák, hogy a pocakjukba bizony egy élet költözött. Sokan nem tudják, de az orvostudomány pontosan ezért az utolsó menstruáció első napjától számítja a baba életkorát. A természetes úton történő megtermékenyülésnél csak kevesen tudják meghatározni a pontos napot.

A második héten érik meg és lökődik a petevezetékbe az a petesejt, amit végül majd az az egy szerencsés hímivarsejt megtermékenyít. A fogantatás maga a 2. hét végén vagy a 3. hét elején következik be.

5. hét

Mostanra nagy valószínűséggel már tudod, hogy állapotos vagy, ilyenkorra minden olyan sejt, ami szükséges a baba fejlődéséhez, a helyére került. Ilyenkor már nem csak egy kis csíráról, hanem embrióról beszélhetünk.

6. hét

A pici embrió mérete a hatodik héten 2 és 4 milliméter között van és úgy néz ki, mint egy apró kis lárva. A babának a hatodik héten már van feje, törzse és szívkezdeménye is. Ilyenkor akár ultrahanggal már a szívverését is hallhatjátok, ami 100 és 160 között ver percenként.

Ezen a héten már a végtagok is kezdenek kialakulni, először mindig a karok, aztán pedig a lábak. Egyes belső szervek is fejlődésnek indulnak ezen a héten, mint például a gyomor, a bélrendszer és a vesék.

A magzatburok már kifejlődött, de még nagyon kevés víz található benne. A köldökzsinór pedig még igen rövid.

7. hét

A baba ugrásszerű növekedésnek indul ettől kezdve. Míg a hét elején mindössze 4-5 milliméter nagyságú, a hét végére akár elérheti a 11-13 millimétert is. Hihetetlen, de ebben az időszakban mintegy 100 000 új idegsejt jelenik meg percenként.

Folyamatosan fejlődnek a héten a szem-és fülkezdemények. Ebben az időszakban azonban a száj és az orr még egy közös nyílást alkotnak. A baba nyelve csak később fejlődik ki. A babának ilyenkor már van vére és szíve is, ami pumpálja az erekbe a vért. Az agya kezd két agyféltekére osztódni és a picinek már reflex mozdulatai is vannak.

8. hét

A baba a nyolcadik hétre már akár a 20 milliméteres nagyságot is elérheti és kezdenek emberi vonásai lenni. Folyamatosan nő és fejlődik az orra, a fülecskéi és a szája. A szemén megjelenik a szemhéja, ami már szinte teljesen lefedi a szemét.

A karokon már kialakul a hajlat és a lábujjak is fejlődésnek indulnak. A kezeken szintén láthatóak már az ujjacskák, amik között egyelőre még úszóhártya található. A babának eddig volt egy pici kis farka, de az erre a hétre teljesen eltűnik.

9. hét

Ezen a héten a baba már a 2-3 centiméteres nagyságot is elérheti, már képes kinyitni és becsukni a száját.

Ezen a héten nagyon sok minden történik a babával: mostanra már van nyaka és pofija is, a szemei, fülei és az orrkezdeménye már remekül kivehető. Az apró szívecskéjének már 4 kamrája van. Ujjai megnyúlnak, a közöttük lévő hártyák pedig kezdenek eltűnni. A baba nem már a fogantatás pillanatában eldőlt, de ettől a héttől kezdenek a nemi szervek elkülönülten fejlődni.

10. hét

A baba már 3-4 centiméter hosszú is lehet, a súlya pedig kb. 5 gramm. A 10. héttől a baba már hivatalosan is magzat és nem embrió.

A 10. héten a pici feje még akkora, mint a teste és a szerveinek nagy része már kialakult, amik azért még nem működnek megfelelően. Kivéve a mája, ami már most megkezdte a vörösvérsejt-termelést.