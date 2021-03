Igencsak megosztó személyiség Kiszel Tünde, akinek rajongói között nemcsak hódolók akadnak, hanem olyanok is, akik állandóan ekézik. A naptárdíva most Emilioéknak mesélt arról, hogyan éli meg mindezt.

Ma már nem foglalkozom a gonosz, pocskondiázó kommentekkel. Régebben nagyon megviseltek, különösen azok, amelyekben az édesanyámat és a kislányomat bántották. Igazi anyatigris vagyok, a mai napig rosszul esik, ha valaki őt bántja a kommentekben. Sajnos a legtöbben ezt arctalanul, névtelenül teszik, pedig ha személyesen tennék, biztos, hogy elbeszélgetnék az illetővel. Így azonban mindig arra gondolok, hogy többségében olyanok csinálnak ilyet, akik boldogtalanok, megkeseredettek és abban élik ki magukat, hogy másokba belekötnek. Már sokat edződtem ezen a téren, nem veszem magamra az ilyen megnyilvánulásokat

– árulta el Kiszel Tünde, aki igyekszik megóvni a lányát minden rossztól.

„A gyerekek elképesztően hamar felnőnek, Donatella is már 19 éves. Rendkívül büszke vagyok rá, nemcsak a modellkarrierje miatt, hanem azért is, hogy felvették a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karára. Bár már nem csak az én „kislányom", hiszen elkezdte az életét Szegeden, eljár a barátnőivel, a barátjával, a mai napig nagyon jó és szoros a viszonyunk. Éppen olyan, amilyen nekem volt az édesanyámmal. Bevallom, most, hogy online formában zajlik az oktatás egy kicsit örülök is, hiszen itthon van, így ismét többet látom" – mondta a SlágerTV-n látható Drága családomban Kiszel Tünde, aki emblematikus naptárával is megajándékozta Emilioékat.