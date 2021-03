A gyönyörű modell nem rég adott életet kisfiának. Emily Ratajkowski most egy szoptatós fotóval mutatta meg a babát, bár a kis arcát azért eltakarta valamennyire, de így is jól látható.

Sugárzik a boldogságtól Emily Ratajkowski amióta megtudta, hogy babát vár, most pedig még nagyobb az öröm, hiszen megszületett kisfia, Sylvester Apollo.

Úgy tűnik, a modell meztelenkedős fotóit most felváltják a szoptatós képek. Az már rögtön kiderült, hogy Emily nem szégyenlős, ugyanis rögtön megmutatta, miként táplálja babáját. Most pedig újabb szoptatós fotót posztolt, amin ugyan valamennyire eltakarta kisfia arcát, de azért így is sokat mutatott belőle.