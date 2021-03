A cleidocranialis dysplasia egy ritka, öröklődő, az egész csontvázrendszert érintő betegség, amely kihat a fogakra és a csontokra, és hatással lehet a gerincre, a koponyára, a kulcscsontokra és a lábakra. Azoknál az embereknél, akik ebben a betegségben szenvednek, hiányozhatnak a csontok, és törékenyebbek lehetnek, mint az átlag.

Ebben a betegségben szenved Corey Bennett is, aki a "válltapsolás királyának" nevezte el magát. Corey olyan videókat tesz közzé a TikTok csatornáján, amelyeken összeütögeti a lapockáját - írja a The Sun.

Corey, akit sokat bántalmaztak betegsége miatt, megfogadta, hogy addig folytatja egyedi mutatványát, míg híres nem lesz.

Egy nap a kollégiumi szobámban kezdtem el a válltapsolást, mert láttam, hogy az emberek különböző dolgokat csinálnak egészen addig, amíg híressé nem válnak"

Corey azt is elmondta, hogy sok, vele azonos állapotú ember is megnézte a videót és sok pozitív üzenetet kap. Viszont vannak olyan emberek is, akik még mindig durva megjegyzéseket kommentálnak.