Egy kisbaba érkezése a családba mindig hatalmas boldogság. Egy izgalmakkal teli időszak veszi kezdetét, ami azonban tele van félelmekkel és aggódással is. Az édesanya teste 40 hét alatt elképesztő változásokon megy keresztül, a magzat pedig ennyi idő alatt egy pici kis petezsákból életképes, érző emberkévé fejlődik.

Nézzük meg, hogyan alakul a baba fejlődése a következő 10 hét során, azaz 31-40. hétben.

31. hét

A baba ezen a héten már a 43 centis magasságot is elérheti, tüdejének hihetetlen gyors növekedése, fejlődése mostanra lelassul. A pici súlya jelenleg 1,5 kiló körül van, innentől kezdve rohamosan gyarapodni fog, hogy mire megszületik, versenysúlyában legyen.

A rugdosó mozgásait ezentúl forgolódások váltják fel, ugyanis a baba helye egyre szűkebb odabent.

A pici teste már szinte teljesen kifejlődött, minden testrésze, szerve alkalmas a pocakon kívüli életre.

32. hét

A pocaklakó lassan eléri a két kilós súlyt, mérete kb. 44 centi. Ettől a héttől nyugalmas időszak következik, ugyanis a kicsi a nap 90 százalékában alszik. Mostanra a legtöbb baba befordul a menetirányba, azaz fejjel lefelé helyezkedik el az anyaméhben. Ha azonban ez még nem történt meg, akkor sem kell aggódni, az utolsó pillanatig megteheti a baba a befordulást.

33. hét

Erre a hétre a baba már eléri a két kilós súlyt és akár 46 centi is lehet a hossza. Mostanra a pici nagyon ügyes, már illatokat is képes érezni. Egyértelműen reagál a hangokra és nagyon igényli is azokat. A baba immunrendszere is egyre erősebben fejlődik.

34. hét

Hatalmasat nőtt egy hét alatt is a pocaklakó, akár 2400 gramm is lehet. Nagyon keveset mocorog továbbra is, ami mostantól fájdalmakkal járhat. Cserébe viszont most már tudod, hogy hogyan helyezkedik el, ki tudod tapintani, merre van a fejecskéje és a végtagjai.

35. hét

Hihetetlen, de a picúr már 47 centi és két és fél kiló. A következő hetekben kb. még egy kilót fog hízni a kicsi. Mivel egyre szebben gyarapodik, a baba ráncos bőre mára már kisimult, arcizmai és mimikái gyönyörűen kifejlődtek. Ahogy az idegrendszere egyre jobban fejlődik, a baba egyre többet van ébren.

36. hét

A kicsi baba naponta akár 30 grammot is hízhat. Csontjai megerősödtek, de még kellően puhák ahhoz, hogy a szülőcsatornán keresztül gond nélkül ki tudjon bújni. Mivel sokat gyakorolja odabent a szopizást a kicsit, mostanra már a kinti világban is tökéletesen tudja azt kamatoztatni.

37. hét - 40. hét

Mostantól kezdve már nincs kizárva, hogy a baba bármikor megérkezhet. Ideje megkülönböztetni a fájásokat egymástól. Ha a nyákdugó leválik, még nem kell azonnal kórházba menni, ugyanis előfordul, hogy napokkal, hetekkel a szülés előtt ez megtörténik.

A vajúdás akkor kezdődik, ha a fájásaid folyamatosan fejlődnek.

A kismama pocakja az utolsó hetekben ugrásszerűen nő. Az sem ritka, hogy a kismama egyre feledékenyebbé válik - egyes kutatások szerint ebben az időszakban csökken az agysejtek össztömege, emiatt tapasztalhatunk rövid távú memória kiesést.