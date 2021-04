A pandémia megváltoztatta mozgási szokásainkat, viszont megmutatta azt is, hogy van, ami otthon is tökéletesen működik, mint például az online történő személyi edzés. Erről beszélgettem Ilkei-Hajós Krisztina személyi edzővel.

Hogyan motiváljam magam az otthoni testmozgásra?

Alapvetően a mozgás egy nagyon jó stressz levezető módszer. Lehet, hogy klisé, de igaz! A mindennapi életben (főleg mostanában) igencsak felgyülemlik a belső feszültség, amit például egy ülőmunka során nem igazán tudunk kivezetni szervezetünkből. A felgyülemlett stresszhormonok legyengítik az immunrendszert és betegségek léphetnek fel. Mozgás során számos biológiai folyamat indul el, amiknek hatására a jó közérzetért „felelős" hormonok (köztük az endorfin, ami hétköznapi nevén boldogsághormon), vegyületek kezdenek el termelődni. Úgyhogy motiváljon minket az, hogy minél rendszeresebb a mozgás az életünkben, annál nagyobb eséllyel kerüljük el a betegségeket. Nem mellesleg az életminőség is jó irányba változik.

Egyáltalán mennyire hatásos egy itthoni edzés?

Tapasztalatból mondhatom, hogy abszolút hatásosak az otthoni edzések. Tavaly márciusban elindult sokaknál az otthoni munka és egyre többen jelezték, hogy szeretnék folytatni a személyi edzéseket online formában. Eleinte én is nehezen tudtam elképzelni miként fog működni, de úgy voltam vele, hogy a puding próbája az evés. Vannak olyan vendégeim, akikkel több mint egy éve online edzünk és látványos változásokat értünk el és nem csak esztétikai értelemben. A visszajelzések, mérések jól mutatják, hogy az állóképesség, fittségi állapot javult és emellett a szemnek is tetszetősebb a kapott eredmény.

Hogyan működik egy személyi edzés online?

Amikor felkeres valaki, hogy szeretne edzeni, mindig felméréssel (anamnézis, fizikai tesztek, mozgás megfigyelés) kezdem az együttműködést. Feltérképezem, hogy a sportolni vágyó személynek milyen mozgásos/sporttal kapcsolatos múltja van, milyen az egészségügyi állapota, étkezési szokásai és minden olyan területet, ami befolyással lehet az egyén által meghatározott cél elérésében. Eleinte azt gondoltam, hogy néhány mozgásos tesztet nehéz lesz elvégezni vagy egyáltalán nem lehet kivitelezni, aztán rájöttem, hogy még hatékonyabb is lehet, mint elsőre gondoltam. A teszteknél ugyanis jobban kellett a kliensnek a saját testére figyelni: melyik izom kapcsol be, melyik nem; az egyik oldalon erősebb, míg a másikon gyengébb ugyanaz az izom; az egyik váll feljebb van, mint a másik. Rájöttem, hogy ebben a formában sokkal hatékonyabban figyelik meg saját magukat és testük mozgását, mintha én mérném fel és mondanám el összefoglalva mit vettem észre. Persze ez mind verbális utasítással és bemutatással történik, ami sokkal nagyobb koncentrációt igényel tőlem is és a mozogni vágyótól is.

Mire kell leginkább figyelni a gyakorlatok kivitelezésénél?

Minden hozzám edzeni járónak megtanítom, hogy mire figyeljen a gyakorlatok kivitelezésénél, melyik izom működésére kell koncentrálni. Fontosnak tartom, hogy ezeket elmagyarázzam nekik és ezáltal jobban megértsék saját élettani működésüket is. Mindig kérem, hogy jelezzék nekem, ha bármilyen érzetet tapasztalnak az izmokban, ízületekben, ami számukra ismeretlen vagy kellemetlen. Ez alapján és a mozgást figyelve jelentős hatékonysággal tudom instruálni a folyamatot. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon beválik az online személyi edzés, amit bevallom, eleinte én sem gondoltam volna. Kiderült, hogy sokkal több előnye van, mint hátránya.

Miben tud leginkább segíteni egy személyi edző?

A személyi edző egyrészt a sportolni vágyó céljainak és állapotának megfelelően állít össze egy, kifejezetten az adott egyénre szabott edzéstervet. Ez kiemelten fontos. Nincs két egyforma ember, így nincs két egyforma edzésterv sem! Az edzések során a gyakorlatok helyes kivitelezése, a terhelés optimális beállítása és a megfelelő mozgásfajták kiválasztása a személyi edző feladata. Egy gyakorlat helytelen végrehajtása több kárt tud okozni, mint hasznot. Az egészséges tempójú fejlődés pedig a megfelelő intenzitás kiválasztásán alapszik. Emellett nem elhanyagolható az edző motiváló, támogató szerepe.

Mit tegyek, ha nincsenek itthon súlyzóim, eszközeim?

Ez nem probléma, szerencsére az emberi kreativitás határtalan. Az otthon található háztartási eszközöket, bútorokat használjuk elsősorban, pl.: vizes palack, törölköző, könyvek, megpakolt hátizsák, ágy. Persze a céltól is függ, hogy milyen eszközökre van szükség, de az elmúlt év tapasztalatai alapján meggyőződéssel mondhatom, hogy a könyvekkel vagy a sóval megpakolt hátizsák csodákra képes. Az alsó végtag specifikus gyakorlatoknál szuper jól beváltak az otthoni eszközök. A felsőtest/törzs szempontjából igyekeztem feldobni a jól bevált, standard gyakorlatokat és kihasználni az otthon adottságait, pl.: csúszós padló, magas ágy, kanapé. Mivel ezek a régi vendégeimnek is új feladatok voltak és ezáltal új impulzust kapott a szervezetük, ezért sokszor kaptam olyan visszajelzést, hogy még jobban elfáradtak, vagy máshogy fáradtak el, mint amikor a teremben edzettünk, mert ez már nem a megszokott volt és nem a komfortzónán belüli.

Mit javasolsz abszolút kezdőknek? Hogyan kezdjenek neki az otthoni edzésnek?

Egy abszolút kezdőnek mindenképp azt javasolnám, hogy keressen fel egy szakembert és konzultáljon vele, mielőtt belevág, főleg, ha esetleg bármilyen szempontból speciális esetnek számít. (Speciális eset: szülés előtt/után; műtétek/betegségek utáni rehabilitáció; ülőmunkából adódó panaszok; gyógytornász javaslata okán, stb.) A szakemberről érdemes tudni, hogy milyen eszközöket, módszereket használ illetve, hogy milyen módon végzi az állapotfelmérést és az edzéseket milyen odafigyeléssel követi végig. Hiszen ez egy bizalmi szerepkör, érdemes jól tájékozódni előtte a szakember referenciáiról.

Hányszor kellene egy héten edzeni és milyen hosszan, hogy formába lendüljünk?

Eleinte heti kettő majd három edzés javasolt (50-60 percesek), később a szervezetünk regenerációs ideje mutatja meg, hogy miként lehet változtatni az intenzitást. Hiszen ha már a heti két edzés mellé elmegyünk túrázni vagy bringázni, az is ugyanúgy beletartozik a heti mozgásadagba. Ezért ezt is egyénileg érdemes kialakítani. Ahogy már utaltam rá, nincs két egyforma ember vagy test, úgy az edzésterveket sem lehet kőbe vésni és sokszorosítani. Mindenki egyéni adottságokkal, kvalitással bír és ezeknek megfelelően, személyre szabottan kell egy edzéstervet megírni.

Mit gondolsz, ez a koronavírusos időszak mennyire befolyásolja az emberek hozzáállását a mozgáshoz?

Azt gondolom, hogy ez az időszak nagyon sok nehézséget hozott az életünkbe és mindenkinek másként kell ezzel megküzdenie. Emellett azt is tudom, hogy ha az embernek problémái vannak, akkor nehéz a fókuszt a lehetséges jó dolgokra irányítani, úgy érzi, hogy „kisebb gondja is nagyobb annál, hogy személyi edzőhöz járjon". Ugyanakkor a mozgás mindenkire ugyanolyan jótékony hatással van, ha problémája van, ha nincs. Szóval arra buzdítok mindenkit, aki csak teheti, hogy menjen és sétáljon egy nagyot vagy kiránduljon, hiszen ezek nem kerülnek pénzbe, de a testünket annál több jótékony energiával tölthetjük fel.