Rengeteg mindent teszünk a hajunkkal, a legtöbb szokás pedig már annyira beépült a mindennapjainkba, hogy nem is gondolkodunk el azon, hogy valójában árt vagy használ a hajszálainknak, ha például hajszárítóval szárítjuk meg hajmosás után, vagy ha éppen lófarokba kötjük a hajkoronánkat egy sietős reggel, munkába indulás előtt. Most eláruljuk, mely szokásoknak kellene végérvényesen búcsút inteni.

A legtöbb nő gyakorta küzd valamilyen hajproblémával, ilyenkor sokan azt hiszik, hogy nem megfelelő hajápolási termékkel ápolják a hajukat, pedig előfordulhat, hogy nem a termékekkel, hanem a hajformázási szokásokkal van gond. Megmutatjuk, melyek a leggyakoribbak, amelyekről a hajunk egészségének megőrzése érdekében érdemes lemondani.

Szoros copfAz egyik legközkedveltebb hajviselet a lófarok és a konty, ami gyors, egyszerű, de esztétikus megoldás lehet akkor, ha éppen nincs kedvünk vagy időnk hajat mosni vagy csak egyszerűen zavarnak a kibontott tincseink. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy a szoros copf és kontyviselet során a hajszálak folyamatos terhelésnek vannak kitéve, amitől meggyengülnek a hajhagymák, a haj ritkássá válik és hullani kezd. A gyakorta használt hajgumi megtöri és felsérti a hajszálak szerkezetét, aminek következtében töredezetté válik a haj, előfordulhat, hogy elhalnak a hajvégek. Ha nem szívesen válunk meg a lófaroktól vagy feltűzött hajviselettől, igyekezzünk változatosan hordani a frizuránkat és minél kevesebb alkalommal lófarokba kötni azt.

Forró hajformázók használataA forró hajformázók közé nemcsak a hajvasaló, kúpvas tartozik, hanem a hajszárító is. Ezen eszközök gyakori használata károsítja a hajat alkotó fehérjéket és a védő funkciókat betöltő felhámot is. Ha a felhám megsérül, a haj nedvességtartalmának egyensúlya felbomlik, a hajak töredezetté, élettelenné válnak. Lehetőleg minél ritkábban használd a forró hajformázó eszközöket, beleértve a hajszárítót is. Ha pedig használod őket, akkor kerüld a magas hőfokot és mindenképpen használj mellé hővédő spray-t.

Nedves haj károsításaA haj nedves állapotában a legsérülékenyebb, legtörékenyebb, ilyenkor árthatunk neki a legtöbbet, pláne, ha vizesen fésüljük vagy még nedvesen törölközővel dörzsöljük. Ezek elkerülése érdekében a legjobb, ha még hajmosás előtt, szárazon fésüljük ki a hajunkat és a mosás után dörzsölés helyett becsavarjuk egy puha törölközőbe és hagyjuk picit megszáradni.

HajcsavargatásNagyon sok embernek szokása, hogy unalmában vagy éppen tévénézés közben csavargatja a haját. Ez egy tipikus automatizmus, amit a legtöbben önkéntelenül csinálnak főként a saját maguk megnyugtatására. A sok érintés következtében azonban a haj hamar zsírossá, nehézkessé válik, emiatt pedig sokkal gyakrabban kell mosni és szárítani, ami hosszútávon roncsolja a hajvégeket. Aki rendszeresen űzi ezt a tevékenységet, próbálja meg tudatos odafigyeléssel kontrollálni, időbe telik, de le lehet róla szokni.