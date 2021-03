"Egyre több a látogató, ami ebben az időszakban nem megszokott. Sok embernek van itt nyaralója, nem is igen tudnánk mit tenni ez ellen. Ám elvárjuk, hogy vendégeink is tartsák be az egészségügyi előírásokat. A Balaton ilyenkor még nincs felkészülve ekkora forgalomra"

-mondta Lombár Gábor a Blikknek.

Csütörtöktől várjuk, hogy többen utaznak le, szerintem péntekre megtelnek a Balaton menti települések. Főként, ha az idő is jó. Tudom, hogy ez sokaknak szabadságérzet, de kérem, hogy tartsák be az előírásokat. A megyei egészségügyi ellátó rendszer nagyon leterhelt, ezzel számolni kell. Süt a nap, de a vírus itt van.

-figyelmeztetett a polgármester.

Balatonfenyvesen a lángososok nyitva lehetne, de csak elvitelre adhatnak ételt, közterületen pedig tilos ezeket fogyasztani. Mint mondja, komolyabb ellenőrzésre lehet számítani a négynapos hosszú hétvégén, de ez szükségszerű is a megnövekedett forgalom miatt.