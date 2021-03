Körtvélyessy Zsolt ahelyett, hogy élvezné a nagypapaságot, és 80. születésnapjára készülne, öccséért aggódik, akit jelenleg is kórházban ápolnak.

A színész felesége decemberben hunyt el a koronavírus következtében. Zsolt most öccséért aggódik, akinek februárban volt egy kisebb balesete, most pedig a coviddal szemben kell megvívnia a harcot.

Az öcsém nagyon beteg – kezdte a Borsnak Körtvélyessy Zsolt, akire az elmúlt hónapokban nagyon rájár a rúd.