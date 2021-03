A színész, aki egyszerre építi színész és testépítő karrierjét, több célt is kitűzött idén: az egyik, hogy szeretne nemzetközi karriert építeni, ha úgy alakul, akár külföldre is költözne családjával.

Gömöri András Máté szereti a kihívásokat az élet minden területén, ezért elhatározta, hogy azért is mindent meg fog tenni, hogy nemzetközi filmes karrierje legyen.

A Kanadában élő barátainkkal már többször is beszéltünk arról, hogyan működik a munkavállalás, a kinti élet, és ha úgy alakul, belevágnánk. Lilla ebben is támogat, a gyerekek pedig lazán állnak hozzá. Elkezdtem az angolomat is tökéletesíteni" – nyilatkozta a színész a Blikknek.

Több fontos döntést is meghozott januárban Máté: végleg leszokott a dohányzásról, kerüli a cukros dolgokat és az alkoholt. A színházban pedig visszaadott három szerepet, mert nem akarta túlterhelni magát.

A forgatások és a testépítés is teljes embert kíván, én pedig egyszerre csinálom a kettőt, ami sokszor hatalmas kihívás. Az egész életciklusom be van osztva az evéstől az alvásig, ráadásul a mindennapos edzés is rengeteg időt vesz el" – tette hozzá a színész, aki évek óta komolyan foglalkozik a testépítéssel.

A színészet és a testépítés teljesen összefonódik az életébe és úgy érzi, a kettő teljesen jól kiegészíti egymást. Ezt bizonyítja, hogy a Keresztanyu címú sorozatban az egyik szerepet kifejezetten rá írták. Mátét párja, Polyák Lilla és két fia is támogatja mindenben.