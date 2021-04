Élete legboldogabb időszakát éli a csodaszép szupermodell. Mihalik Enikő kismamaként is csodálatosan fest. Kismamaként is kifogástalan alakját egy újabb fotósorozattal örökített meg, amelyből néhány képet Instagram-oldalán is közzétett.

A fotókon egy fekete ingben és egy fekete bugyiban állt kamera elé.

A fotók mellett azt is megosztotta a követőivel Enikő, hogy nemrég lépett be a harmadik trimeszterbe.