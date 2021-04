Britney Spears élete teljesen megváltozott, amióta pszichés állapota megkövetelte, hogy édesapja legyen a gyámja. A híres énekesnő azóta szeretett volna már többször kitörni a gyámság alól, rajongói is aggódnak érte, úgyhogy még egy "freebritney" mozgalom is elindult az énekesnő kiszabadítása érdekében. Az utóbbi időben Britney elég fura képeket és videókat posztol, így felmerült a követők körében, hogy nem is ő kezeli Instagram fiókját.

A gyanúra leginkább a napokban felkerült poszt adott okot, melyben Britney önfeledten táncol. A videó mellé az énekesnő azt írta, hogy nagyon megviselte a róla készült dokumentumfilm, két héten keresztül csak sírt, úgy érzi, megszégyenítették és újra reflektorfénybe tették, ami gyerekkora óta megkeseríti az életét.

A szöveg stílusára sokan felkapták a fejüket, mivel ebben Britney szembemegy rajongóival és a "FreeBritney" mozgalommal. Egykori sminkese, Billy Brasfield elmondása szerint azonnal fel is hívta a sztárt és rákárdezett, ő írta-e a bejegyzést. Britney bevallotta neki, hogy nem, nem ő volt - írja a Daily Mail.

A csavar viszont az a történetben, hogy Britney azt is tagadja, hogy beszélt Billy Brasfielddel és továbbra is azt állítja, hogy ő írta a bejegyzést. A rajongók viszont továbbra is szkeptikusak, ők mindenben az énekesnő segélykiáltását vélik hallani.