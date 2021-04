Sokan veszítették el szerettüket koronavírusban az elmúlt egy év alatt. Sajnos Tóth Verának is gyászolnia kell most, neki is elvitte a betegség egy kedves ismerősét. Az énekesnő egy különleges terápiával igyekszik gyógyítani a lelkét.

„Ma este jött a hír, hogy egy szívemnek kedves, ámde távoli ismerősöm is áldozata lett a vírusnak... 8 éve nem rajzoltam. Nem is vagyok nagy tehetség benne, de, ha belémragadt volna ma, amit érzek, nem is tudom mi lett volna a lelkemmel. Egy kellemes, meditatív zene hallgatása közben, a belül tomboló vihar a lelkek begyűjtő angyalát rajzoltatta le velem..." – írta az énekesnő Instagram-oldalára.