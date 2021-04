Angéla életének több területét is próbára tette az elmúlt év. Sok mindnet elveszített, de a könnyekért most olyan kárpótlást kapott, amiről azelőtt álmodni sem mert.

Úgy, ahogy a legtöbb színészt Eke Angélát is megviselte az, hogy a koronavírus-járvány miatt bizonytalan időre búcsút kellett vennie a színpadtól. A színésznő szabadidejében egy olyan jótékonysági adományvásárt szervezett, amely szinte ugyanazt a lelki feltöltődést adta meg számára, amit egy darab próbafolyamatai alatt élhet át.

„Már egy éve nem csináltam semmit, amikor megszületett a jótékonysági adományvásár ötlete. Számomra az volt a legmegterhelőbb a karanténban, hogy amíg a testemet le tudtam fárasztani addig a lelkemet nem. Nagyon hiányzott a színpad és az, hogy segíthessek másoknak.

Szívügyem a kutyák örökbefogadása és a magyar tervezők darabjait is imádom. Ezért megszerveztem azt az adománygyűjtő vásárt, ahol magyar terezők ajánlották fel a termékeiket, a befolyt összeget pedig az MFÖEK alapítvány kapta. Végre újra hasznosnak éreztem magam, és szinte felfoghatatlan, hogy 1.200.000 Ft gyűlt össze. Olyan volt az egész, mint egy próbafolyamat, aminek a végén, amikor személyesen kiszállítottam a termékeket megtörtént a katarzis úgy, mint az egy premier után." –Mesélte Angéla a Life.hu-nak. A színésznő ezek után sem tétlenkedett, egy virgonc ózdi kisfiúnak segített szerető családot találni.

„Tíz hetesen egy ózdi gyeptelepről került hozzánk Lokkó, akire a testvéreivel együtt magányosan találtak rá, az anyukájáról semmit sem tudtunk. Egy hónapig lakott velünk és az MFÖEK alapítvánnyal együtt igyekeztünk megtalálni neki azt a szerető gazdit, akivel boldog életet élhet. Mivel az alapítvány is előszűrte a jelentkezőket hozzánk már csak azok kerültek, akik közül bárki megérdemelte volna Lokkót. Végül sikerült megtalálni a megfelelő gazdit, rengeteg képet kapok róla azóta is és nagyon jó érzés látni, hogy ennyire szeretik őt.

Sokan kérdezték tőlem, hogy hogy vagyok képes odaadni a kiskutyát, aki már szinte a családunk része lett. Bevallom, hogy darabokra tört a szívem és nagyon sokat sírtam is mielőtt elvitték őt az új gazdái. Tudtam, hogy Lokkó engem választott anyukájának, én ölelgettem és etettem. Már napokkal a távozása előtt nagyon szomorú voltam. De ennek így kellett lennie, megtaláltuk neki a legjobb gazdikat és ez engem is boldoggá tesz."

Angéla számára szerencsésen indult az újév, hiszen a pandémia ellenére olyan fontos szakmai feladatokat kapott, amikről álmodni sem mert.

„Egy igazi örömmámorként ért a Frici és Aranka forgatása, ami Karinthy Frigyes és Böhm Aranka viharos és szenvedélyes kapcsolatát mutatja be. Nem csak amiatt örültem neki, mert közel egy év után újra dolgozhattam, hanem azért is, mert egy olyan kosztümös filmben szerepelhettem, ami nagyon kedves a számomra.

Az pedig különösen jóérzéssel tölt el, hogy egykor élő embereket játszhattunk. Juhász Anna irodalmár, a film ötletgazdája és kreatív producere régóta kutatja a Karinthyak életét, így mondhatni már az alapanyag is egy szívügy volt. A színésztársaimmal olyan nőknek bújhattunk a bőrébe - én Kondor Líviát alakítom a filmben -, akik a "vadak királynője", Böhm Aranka mellett a Hadik kávéházból "irányították" a magyar kulturális és társadalmi életet úgy, hogy emellett mindannyian feleségek is voltak. Ők voltak a kor igazi nehézbombázói. A forgatás minden pillanatát élveztük, hirtelen olyan lett a stáb, mint egy nagy család. A párom szerint annyira megszerettük a szerepeinket, hogy egy kicsit benne is maradtunk. Ez a forgatás kárpótolt az elmúlt egy év minden veszteségéért."

„Peter Handke, Az aranjuezi szép napok című darabját négy évvel ezelőtt játszottuk utoljára, a Manna Produkció gondozásában. Ebben a két személyes minimalista darabban nincs semmi más kellék a színpadon csak négy méter hosszú asztal és egy ventillátor, a Bethlen Téri Színház egyedi színpadi atmoszférájában. Zsótér Sándor a partnerem, és tulajdonképpen csak ülünk egymással szemben az asztalnál és beszélgetünk. Nagyon szövegközpontú darab, nem lehet a mozdulatokkal játszani. Egy igazi szerelem-projekt ez számomra, ezért még inkább boldoggá tett, hogy újra próbálhattuk a darabot Szilágyi Bálint rendezővel, hamarosan pedig online platformon elérhető is lesz.

A jelenlegi helyzetben fokozottan nagy teret nyert az online világ de természetesen nagyon várom már, hogy újra a közönség előtt játszhassak." – Mondta a Junior Prima díjas színésznő, aki bízik benne, hogy a tavaly debütáló, saját monodrámáját az Én Iphigéniát is hamarosan újra színpadra viheti.