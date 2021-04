Horgas Eszter nagyon nehéz hét éven van túl: volt ebben az időszakban fájdalmas szakítás, több közeli kollégáját és az édesapját is eltemette, kedden az anyósát vesztette el és a magánélete is romokban. A fuvaolaművészt pszichológus kezeli.

Eszter hisz az ezotériában, tapasztalat szerint az ő életében működnek a hét éves periódusok.

"Talán kicsit közhelyes, de működik az életemben ez a hétévenkénti periódus. Szakmailag és a magánéletemben is megfigyelhető ez... A mostani hét évnek nyáron lesz vége, és hogy őszinte legyek, most nagyon várom, hogy lezáruljon. AZ életem egyiik legintenzívebb, mélyebb, elengedős, kegyetlenül nehéz időszaka volt. A kiskutyám halálával kezdődött, aztán meghalt két nagyon közeli zenész barátom is. Ezek után vesztettem el a szeretett édesapámat, túl vagyok egy nagyon nehéz szakításon. Kedden pedig meghalt az anyósom, aki nagyon közel állt a szívemhez" - mondta a Borsnak a Horgas Eszter, aki az esmények feldolgozásához pszichológus segítségét kérte.

"Nagyon érzékenyen reagálok ezekre a történésekre, megvisel. A pszichológusnál arra jöttem rá, hogy talán nagyon elkényeztetett életet éltem. 19 éves korom óta sikeres a karrierem, mint fuvolista, nagyon sok ember szeret. Emellett egy nagyon meleg családi közegben nőttem fel. Nem tudom igazából miért, de valószínűleg ez a nagyon felfokozott és intenzív élet nem engedte, hogy odafigyeljek saját magamra, és a párkapcsolataimra sem. Talán ez az oka annak, hogy eddig mindig a rossz férfiba szerettem bele. Számomra csakis a kémia számít, az elején legalábbis. Nem kell pénz, sem hírnév, semmi, csak szerelem legyen. A csalódásokat végül az hozza el, ha nem érzem, hogy fontos vagyok, hogy figyelnek rám. Egy bizonyos szint alá pedig nem megyek, ebben nem kötök kompromisszumot. Nem akarom az életemet arra áldozni, hogy veszekedjünk, féltékenykedjünk..." - mondta az 55 éves művésznő, aki egyelőre visszautasítja a férfiak közeledését, inkább igyekszik magáról lebeszélni a férfiakat.