Trájer Attila orvos, a Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézetének munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb kullancsot az avar és a dús erdei aljnövényzet rejti - a fűszálak, bokrok ágainak végén várnak arra, hogy az ember ruhájába vagy az állatok szőrébe beleragadjanak. A párás környezetet kedvelik, légköri aszály idején, főként nyáron a déli és kora délutáni időszakban kevésbé aktívak - írja a Bors.

Ezért mindenképpen ajánlott, hogy hosszú nadrágot viseljünk a túrázás során és ha lehet, a zokniba is tűrjük bele. Érdemes citrusfélék illóolaját tartalmazó szpréket is használni, ezeket a nadrágszárra, kézfejre, nyakra fújva jobb eséllyel kerülhetjük el a kullancsokkal való személyes találkozást. Az is fontos, hogy ha hazaérünk, vizsgáljuk át magunkat, egymást és kutyánkat is.

Ha kullancsot találunk, ne ijedjünk meg, a patikákban már kapható könnyen használható kullancscsipesz.

Bár nehéz vele megfogni a kullancsot, de ha ügyesek vagyunk, úgy tudjuk a parazitát eltávolítani, hogy közben nem nyomjuk össze a testét. A Lyme baktérium a kullancs testében, gyomrában található legnagyobb számban, és így minden olyan manipuláció, ami a kullancsot öklendezésre készteti, vagy a gyomor összenyomásával jár, növeli a fertőződés kockázatát. A kifejlett kullancsok eltávolítása ritkán okoz gondot, közönséges, hegyesebb csipesszel is meg lehet őket fogni a feji végükhöz közel."

Trájer Attila azt is kiemelte, hogy ne használjunk krémeket, olajat, zsírt, kölnit és ne tekergessük a kullancsot. Szép fokozatosan, lassan húzzuk ki, ne akarjuk kitépni. Fontos, hogy maga a parazita mage eressze el a bőrünket. A fagyasztásos módszeris kitűnő lehet.