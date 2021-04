Szabó Franciska után Somhegyi Krisztián vette át a piros csapat vezetését az Exatlon Hungary-ben, akinek sikerült felráznia a csapattársait, azonban a nagy küzdésnek meglett az ára , ketten is megsérültek a pirosak közül.

Miután Somhegyi Krisztián alaposan átformálta a Bajnokok hozzáállását a versenyhez, mindenki nagyon összeszedte magát és mindent megtesz annak érdekében, hogy elkerüljék a párbajt.

A befektetett munkának meg is lett a gyümölcse, fantasztikus győzelmet arattak a létfontosságú triplatétes napon, azonban Somhegyi Krisztián és Virág András is megsérül az akadálypályán.

"Úgy gondolom, hogy azok közé tartozom, akik tudatosan mennek a pályán, a sérülést azonban soha nem lehet maximálisan kizárni. - nyilatkozta a Borsnak Krisztián.

"Úgy álltam a rajthoz, ahogy mindig, nem voltam feszült vagy görcsös, csak próbáltam hinni magamban. Sajnos ebben a versenyben ilyen helyzetek előfordulnak. A hüvelykujjam alsó részét megütöttem, éreztem, hogy ez egy nagyobb ütés volt... Próbáltam a pálya hátralevő részén is a futamra koncentrálni, de a kör végén már nagyon fájt. Tudtam, hogy komolyabb baj történt, mint egy egyszerű zúzódás. Egy versenyző fejében pedig ilyenkor rögtön megfordul az a gondolat, hogy a sérülés akár negatívan is befolyásolhatja a további szereplést, de jobb ilyenkor a pozitív gondolatokat erősíteni. Bízom benne, hogy minél hamarabb visszaállhatok és segíthetem a csapatot" - magyarázta a sportoló.

Andrásnak a bokája sérült meg futás közben.

"Ez csak egy szerencsétlen lépés volt. Az volt az előnyöm, hogy annyira dolgozott még bennem az adrenalin, hogy be tudtam húzni még egy győztes futamot. Nem hiszem, hogy emiatt veszélyben lennék. Voltak már ettől nagyobb sérüléseim is, és csináltam már végig európai versenyt úgy, hogy részleges bokaszalag szakadásom volt. Kicsi pihenés vár rám, de én már akár most újra futnék" - mondta a versenyző.