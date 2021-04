Bizonyos lépésektől vagy vágyak beteljesülésétől az életben nem más tart minket vissza, mint az önbizalomhiány. Legyen szó akár karrierről vagy magánéletről, akinek van önbizalma, az sokkal sikeresebb lesz. Persze az önbizalmat nem adják könnyen, de a jó hír, hogy apró lépésekkel fejleszthető. Íme néhány tanács, amit érdemes alkalmaznod, ha nem hiszel eléggé magadban

Ne hibáztasd magad!

Tudatosítanod kell magadban, hogy senki sem tökéletes, és mindenki követ el hibákat. Ha állandóan ostorozod magad, ha valami nem sikerült, szépen lassan még jobban leépül az önbizalmad, és már nem is mersz semmibe se belevágni. Sajnos az emberek gyakran kritizálják a másikat, legalább te légy megértő és elfogadó saját magaddal szemben. Bocsásd meg a hibákat, és adj magadnak tiszta lapot, hiszen ez csakis a te döntésed.

Légy tisztában az erősségeiddel!

Közhelynek hangozhat, hogy készíts listát a pozitív tulajdonságaidról, de hidd el, ez nagyon hasznos tud lenni! Az emberek nagy része elbagatelizálja ezt a kérdést. Ám ha időt szánunk rá, és alaposan átgondoljuk, mik is az erősségeink, ráadásul látjuk ezeket leírva, jobban tudatosul bennünk. Talán meg is lepődhetünk, ha összeszedtük, hogy tulajdonképpen mennyi hasznos képességnek vagyunk a birtokában, és ha erre naponta emlékeztetjük magunkat, elkezdünk másként tekinteni önmagunkra.

Legyenek céljaid!

Tűzz ki célokat magad elé! Ezek először ne lehetetlen küldetések legyenek, hanem apró célkitűzések, melyeket jó eséllyel meg tudsz valósítani egy kis tartással. Ha sikerült, jó érzéssel fog eltölteni, büszke leszel magadra, hogy elérted. Így majd bátrabban vágsz bele nagyobb dolgok megvalósításába.



Próbálj ki olyan dolgokat, amitől félsz!

Ha legyőzöd néhány nagyobb félelmedet, egy idő után úgy érzed, szinte bármire képes vagy. Arról nem is beszélve, hogy ezek a dolgok már nem fognak akadályozni téged a jövőben, mert már természetesek lesznek. Ha például problémát okoz, hogy idegenekkel ismerkedj, akkor menj el egy házibuliba ahol alig ismersz valakit, és próbálj meg nyitni mások felé.

Utazz egyedül!

Fogd a bőröndöd, és utazz el egyedül valahová pár napra, akár egy hétre. Ott számos olyan helyzettel találkozol majd, amit neked kell egyedül megoldanod. Rá fogsz döbbenni, mi mindenre vagy képes, és igenis helyt tudsz állni különböző helyzetekben csak magadra hagyatkozva.



Sokat segíthet a sport

Talán nem is gondolnád, hogy a rendszeres sporttal mennyire sokat fejleszthetsz az önbizalmadon. Egyrészt ebben is találhatsz apró célokat, amiről már tudjuk, hogy nagyban hozzájárul a magabiztosságodhoz. Másrészt a mozgás kiváló stresszlevezető, így segít abban, hogy bizonyos helyzeteket sokkal nyugodtabban kezelj, ne görcsölj rá dolgokra, amelyekre nem kellene. Érezhetően javul majd tőle a közérzeted is, több energiád lesz. Tehát egy jóval kiegyensúlyozottabb emberré válhatsz általa. Ezeknek hála pedig biztosan érezhetően könnyebben boldogulsz majd az élet több területén is, így megnő önbizalmad is.