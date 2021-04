Az egész világot sokkolta a hír, hogy szakított Jennifer Lopez és Alex Rodriguez. Úgy tűnt, a pár nagyon boldog együtt, bár utólag kiderült, állítólag párterápiára is jártak, és kétszer is lefújták az esküvőjüket. Bár első alaklommal a koronavírusra fogták, másodjára viszont arra, hogy nekik nem is olyan fontos a házasság.

Nem rég pedig felröppent a hír, hogy az útjaik szétválnak, mégpedig azért, mert a férfi megcsalta az énekesnőt. Ám ők akkor ezt cáfolták, így nem lehetett tudni, mi is az igazság.

Most viszont a pár tiszta vizet öntött a pohárba: bevallották, valóban vége a kapcsolatuknak – írta a People Magazin.

"Rájöttünk, jobb, ha csak barátok maradunk, és ezt a barátságot ápolni is fogjuk. A jövőben is együtt dolgozunk, és támogatni fogjuk egymást, hiszen közös cégeink vannak. Mindketten a legjobbat kívánjuk a másiknak, és a gyerekeinknek is jót akarunk" – tudatta a pár.