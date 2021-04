Kristen Bobo elveszítette édesanyját és hogy fájdalmát enyhítse, csupa egészségtelen étellel tömte magát. Ez odáig fajult, hogy 158 kg-t nyomott és napi 10 ezer kalóriát vitt be a szervezetébe.

A gyári munkás Kristen Bobo Wisconsinban, az Egyesült Államokban nőtt fel. Mindig is kövér gyerek volt és ez csak fokozódott, amikor 2004 októberében elveszítette szeretett édesanyját. A lány az étellel vigasztolódott: pizzákat és gyorséttermi ételeket tömött magába. Ennek eredményeként 158 kilóra hízott, csúfolták külseje miatt, ő pedig gyűlölte önmagát - írja a Northfoto.

Nagy kalóriatartalmú ételeim mellett minden nap megettem egész zacskó burgonya chipset és egy doboz Oreo sütit is."

Egy nap aztán elege lett az önsajnálatból és az egészségtelen életvitelből. Onnantól fogva elkezdett egészségesen étkezni, hetente hatszor erősítő és kardió gyakorlatokat végzett.

Most, 5 évvel később, 90 kilót adott le és jobb formában van, mint valaha. Nemcsak fitnesz influenszer vált belőle, hanem szerelmi élete is jelentősen javult fogyása óta. Azt tervezi, hogy a jövőben eltávolítja a felesleges bőrét is.