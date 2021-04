Tápai Szabina és Kucsera Gábor januárban jelentették be, hogy érkezik a harmadik baba a családba. A párnak már van egy kisifa, Beni és egy kislánya, Milla, és nagyon izgatottan várták, hogy kiderüljön, ezúttal kisfiuk vagy kislányuk lesz.

A második baba érkezéséhez hasonlóan azonban a kismama megérezte a pici nemét, és a megérzése ezúttal is igaznak bizonyult, vagyis meglepetést nem okozott számára, mikor kiderült, hogy ismét kislányuk lesz, de nagy boldogságot igen. Tápai Szabina a Best Magazinnak azt is elárulta, hogy ez a várandóssága kicsit jobban megviselte, mint az előzőek.

"A terhesség elején rettentő rosszul voltam, iszonyatosan gyengének éreztem magam, voltak napok, amikor a túlélésért küzdöttem" - mondta.