IMRIK és YA OU közös felvétele, a „Lehet-e még" egy lehengerlő újdonság, bomba beatekkel, és fülbemászó refrénnel. A dalhoz készült klipben YA OU szerelme, Békefi Viki is feltűnik, akivel össze is zörrenek...

Az aktuális hangzásvilágú dal egyedülálló a hazai piacon, hiszen a „slap house" és dance stílusjegyek keveréke ezúttal egy izgalmas vokálbetéttel gazdagodott YA OU jóvoltából. A páros nem először dolgozik együtt, a munka éppen ezért elképesztő ütemben haladt.

„Imrikkel már dolgoztunk pár évvel ezelőtt, tehát tisztában voltunk egymás munkásságával. Örültem neki, amikor megkeresett és két zenei alapot is elküldött, hiszen hozzám amúgy is nagyon közel áll az electro/house/pop világ. Elmondta, hogy milyen témát álmodott meg, amire egyből rá is éreztem lelkileg, kb 2 nap múlva visszaküldtem neki egy szinte már akkor végleges verziót. Nem mindig ilyen gyors a munka a közreműködéseknél de ebben az esetben nagyon könnyen helyére pattantak a puzzle darabkák. Sikerült egy olyan dalt összehozni, ami egyrészt zeneileg könnyen emészthető azok számára is, akik kevésbé hallgatnak elektronikus zenét, akik meg szeretik azoknak kifejezetten beragad. Büszke vagyok erre a projektre, sokat várok tőle"- mesélte YA OU.

A szövegben visszaköszön a karanténban átélt bezártság szomorúsága, és persze a nyitás öröme is. A pozitív töltet miatt is elképesztően aktuális a „Lehet-e még", az új track bármilyen napszakban, rádióban és DJ szettben is megállja a helyét.

"Amilyen gyorsan született a dal, olyan gyorsan kellett hozzá klipet forgatnunk, hiszen szerettük volna, ha tavasszal jelenne meg. Szerencsére megvolt hozzá a profi csapatunk, akikkel dolgoztunk már együtt, és így a szűk határidő ellenére is kiváló anyagot sikerült összehoznunk. Három napon keresztül forgattunk, ebből az első nap volt a leghosszabb reggeltől hajnali 2-ig tartott. Van benne egy kis veszekedés, dráma, békülés, buli és jókedv, minden ami kell"- mondja IMRIK, majd kiemeli, hogy „ez is a jelenlegi és közelmúltbeli élethelyzetünket tükrözi, a bezártságot és feszültséget, amit viszont hamarosan felvált a szabadság és boldogság".