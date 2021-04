Tamara régóta szeretett volna kés alá feküdni, de meg kellett várnia, míg betölti a 18. életévét. Már komplett listával készült, hogy mi mindent szeretne megcsináltatni magán. Egy év alatt közel 30 millió forintnak megfelelő összeget költött el plasztikára.

A most 19 éves lány megműttette az orrát, a száját, a popsiját, a melleit, az állát és a combjait, átesett hajbeültetésen is, hogy dúsabb és hosszabb tincsei legyenek. Most pedig szeretné kivetetni a bordáit, hogy még karcsúbb legyen, de azt is eltökélte, hogy macskaszemeket műttet magának.

Kezdetben édesapja finanszírozta a plasztikai beavatkozásokat, ám ma már Tamara maga fizeti, hiszen új adottságainak köszönhetően hihetetlenül sokat keres az Instagramon. Édesanyja viszont ellenzi a sok plasztikai műtétet.