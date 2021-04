A sorozat végével Varga Iza életében óriási változás áll be, de korábban már lenyilatkozta, hogy hisz abban, hogy a változás mindig jókor és jól jön. Erről írt most is a dögös fotó mellett, amin egy szál köntösben, és egy csipkés melltartóban látható.

"A változás mindig nagyot lendített az életemen. Akármilyen előjelű is volt, lehetőséget adott a fejlődésre. Igen, néha vágyott, szabad és irányt mutató, néha bonyolult, felkavaró és sok erőt kíván..."

Új fotóját elnézve nem csoda, hogy a rajongók bókokkal halmozzák el, Izabella ugyanis remek formában van.

Nagyon csinos vagy

Gyönyörű vagy Izabella

-írják a kommentelők.