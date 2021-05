Te is csökkentheted ökológiai lábnyomodat, ha követed a háromgyermekes anyuka, Sarah Tyau példáját, aki bámulatos új ruhákat készít régiekből. Egyszerűen csak újratervezi, kiszabja és megvarrja magának, amit kitalált.

Sarah első gyermeke után kezdett régi ruhákból újakat készíteni. Kezdetben a pénzspórolás vezérelte, mára azonban igazi életfilozófia lett az újrahasznosításból. Sarah szerint a fast fashion függővé teszi az embereket, ráadásul a ruháknak már nincs igazi értékük számukra. Régi-új ruháihoz az alapanyagokat adományboltokból vásárolja, de a barátok és a családtagok kiselejtezett holmiját is örömmel átveszi.

A ruha-újrahasznosítás népszerűsítéséért Sarah YouTube-csatornát is indított, Instagram-oldalát is többszázezren követik már. Sokak számára ő igazi zero waste-példakép.

Ha te is kedvet kaptál ehhez hasznos hobbihoz, de nem értesz sem a tervezéshez, sem a varráshoz, bátran bízd profira a munkát, ezzel legalább bevételhez juttathatsz egy hazai szakembert és nem a környezetszennyező fast fashion-t támogatod!

Sarah bámulatos munkái, biztosan megihletnek majd! Galériánkért kattints a képre.