A 69 éves Jamie Spears szerint lánya súlyos demenciában szenved, és immár több mint 10 éve komoly gondolkodási nehézségeket okozó betgségekkel is szembe kell néznie.

Kijelentése miatt a rajongók teljesen kiakadtak a szívtelen édesapára. A legtöbben úgy vélik, hogy ha az énekesnő ténylegesen ennyire súlyos betegségben szenvedne, akkor nem tudta volna kiadni decemberben a legújabb dalát sem.

Ám a hírek szerint éppen a jövő héten mutatnak be Nagy Britanniában egy új dokumentumfilmet amelynek a képkockáin azok a papírok is napvilágot látnak, amiken orvosilag is bizonyított, hogy Britney valóban demens - írta a Daily Mail.