"Impulzusevő és impulzusfogyó vagyok, ez azt jelenti, hogy állandóan mérlegelem ugyan magam, de mivel nagyon szeretek enni, gyakran előfordul, hogy felszalad néhány kiló. Ilyenkor azonban megijedek attól, amit a mérleg mutat, és azonnal fogyókúrába kezdek, amit viszont be is tartok" - mondta a TV2 csinos műsorvezetője, akinél a plusz kilók a legrosszabb helyekre rakódnak. "Comb, popsi és has, mint a legtöbb nőnél, nálam is ezek a kritikus helyek. A hasizmom sajnos a két terhesség során szétnyílt, ezzel még ma is küzdök, a combomon pedig látszanak a súlyingadozás miatt kialakult striák. Ezeket elfogadtam, hiszen azt vallom, hogy amin nem lehet változtatni, azt fogadjuk el, amiért viszont tehetünk, azt tegyük meg!"



Anett most egy zsírbontó kezelést próbált ki, melynek során szétroncsolódnak az elasztin- és kollagénrostok, a lerakódott zsír pedig a nyirokkeringéssel távozik a szervezetből. Már az első alkalom után látta az eredményt, a bőre sokkal szebb lett.