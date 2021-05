Nagyon szigorú volt Vajtó Lajos édesapja, előfordult, hogy megverte őt óvodás korában. A sztár elmesélte, 8 évre intézetbe is adták anno.

Vajtó Lajos nehéz gyerekkoráról mesélt a Life TV Bréking című műsorában. Fésűs Nelly férje elárulta, apukája katona volt, és áthelyezték az ország másik végébe, ezért úgy döntött, intézetbe adja fiát, hogy ne kallódjon el. Édesanyja hiába könyörgött neki sírva. Vajtó Lajos nyolc évig élt ott.

Arról is őszintén beszélt, hogy egyszer apukája úgy megverte, hogy utána az oviban meg sem tudott szólalni, amikor megkérdezték, hogy mi történt vele. Mindezek ellenére szeretettel gondol az édesapjára, mert ezektől az élményektől lett most az aki. Ő viszont sosem emelne kezet kislányára, már egy hangos szó után is lelkiismeret-furdalása van.

