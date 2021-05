Rita Ora a napokban egy rejtélyes posztban tudatta a közösségi oldalán, hogy igen csak közeli viszonyt ápol Taika Waititivel, aki tavaly kapott Oscar-díjat a Jojo Nyuszi című film forgatókönyvéért.

„Szép idők, emlékek, különféle dolgok a telefonomról és azok, akiket szeretek" – írta közös fotójukhoz Ora.

A két szupersztár viszonyát már egy közeli barátjuk is megerősítette, a RuPaul's Drag Race Down Under nevű realityshow premierjén pedig már kézenfogva jelentek meg -írja a Mirror.