"Úgy érzem, mindent megtettem, hogy működjön, de semmi sem volt elég jó, és egy idő után azon kaptam magam, hogy az ő igényeit mindennel szemben előtérbe helyezem. Most megkönnyebbültem, hogy nem kell folyton bizonyítanom. Állandóan az az érzés volt bennem, hogy valamit rosszul csinálok, ezért el kell nyernem a bocsánatát. Persze, voltak nagyon szép pillanatok, főleg az elején, de kiderült számomra, hogy ez egy egészségtelen kapcsolat, ami engem megvisel" - mondta a Blikknek Alexandra, aki most már látja, hogy nem is volt igazán boldog Bochkor mellett.

A pszichológus szerint azért nehéz a kilépés egy ilyen kapcsolatból, mert az egyik fél - általában a nő - teljesen alárendelődik a másiknak. Teljesen elveszíti az önbcsülését, azt érzi, nincs ereje kiszállni.