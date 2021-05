Nagyszabású gyereknapi gálával készül a TV2, a Neked énekelek című jótékonysági műsorban olyan neves előadók lépnek színpadra, mint, Demjén Ferenc, Miklósa Erika, Leslie Mandoki, Horváth Charlie, Janicsák Veca, Tóth Vera vagy Radics Gigi. A rendezvénnyel a koronavírus árváinak gyűjtenek adományokat.

Radics Gigi tavaly még nagy pocakkal énekelt a gálán, most már édesanyaként lép a színpadra.

„Mindig a szívemen viseltem a védtelen gyermekek sorsát, de amióta édesanya vagyok, ez az érzés még inkább felerősödött. Már tavaly is felléptem a gálaesten, akkor még kismamaként, és most sem gondolkodtam egy percig sem, főleg, amikor megtudtam, hogy a koronavírus árváin segíthetek a zenésztársaimmal. Egy szülő elvesztése felfoghatatlan tragédia, a hiányukat semmi és senki nem pótolhatja. Nekünk, ismert embereknek az is a feladatunk, hogy kiálljunk a nehéz sorsú embertársainkért és ilyen helyzetekben rögtön segítő kezet nyújtsunk" – mondta Gigi a Metropolnak.

A sztár arról is mesélt óriási élmény volt újra találkozni pályatársaival ennyi idő után. Olyan volt akár egy osztálytalálkozó, noha majdnem egy éve látták egymást utoljára, mégis, mintha csak tegnap lett volna.