Budapest csodás épületeiből, pontosabban a körutat övező csodás épületek homlokzataiból , már korábban is mutattunk párat, most azonban a leghíresebbek és egyben legismertebbek közül hoztunk párat.

Elsőként töltsd ki a kvízünket, ha úgy véled, megismered Budapest híres épületeit egyetlen kép alapján. Utána pedig olvasd el azt a pár érdekességet, melyeket az általunk kiválasztott négy épületről gyűjtöttünk össze.

Szent István Bazilika

Teljes neve Szent István király bazilika társszékesegyház, de ismert még Lipótvárosi plébániatemplomként is. Az Országház mellett ez Budapest másik legmagasabb épülete a maga 96 méterével. A neoreneszánsz stílusú Szent István Bazilika az ország második legrangosabb egyházi épülete az Esztergomi bazilika után. Nevét államalapítónkról kapta, itt őrzik épen maradt kézfejét is, a Szent Jobbot.

Hosszas, 1851–1906 közötti építése során három tervezője is volt: Hild József; Ybl Miklós és Kauser József. Helyén korábban, a XVIII. században még egy állatviadaloknak is helyet adó színház, a Heccszínház állt. A terület később felszabadult, helyén kis templom épült, de a hatalmas bazilika építéséhez az 1838-as árvíz adott elegendő okot és tőkét. Ez a rész ugyanis egyfajta kis kiemelkedés a Dunához közeli pesti területen, melyen sok ember talált menedéket a sodró víz elől. Ezután a menekülés egyfajta hálájaként adományok sorát adták össze a lakosok, és a monumentális templom megépítése is sokkal több támogatóra talált.

New York-palota

Az 1894. október 23-án megnyitott négyemeletes impozáns épület nevének eredete építéséhez, jobban mondva építtetőjéhez köthető. A megbízást Hauszmann Alajosnak ugyanis a New York Life Insurance Company, egy amerikai biztosítótársaság adta.

Az Erzsébet körúton található, eklektikus stílusú palota külső szobrait és díszeit, köztük a XX. századi irodalmi és művészeti élet központjává vált kávéházi részen található tizennégy faunt Senyey Károly tehetségének és kezeinek köszönhetjük.

A rendszerváltozást követően az állam tíz éven keresztül kereste az új tulajdonosát, amit 2001-ben a Boscolo cégcsoport személyében végül megtalált. A befektetők öt év alatt csodás 107 szobás szállodát alakítottak ki az épületben, valamint újra megnyitották régi helyén a New York kávéházat.

Magyar Állami Operaház

Magyarország egyetlen színháza, mely kifejezetten opera és balett előadásokra szakosodott, valamint nagy létszámú, állandó társulattal rendelkezik. Az Andrássy úton lévő neoreneszánsz stílusú épület Ybl Miklós tervei alapján vált a főváros igazi robosztus ékkövévé. Ehhez pedig kilenc évre volt szükség: építése 1875-1884 között zajlott. A megnyitóra szeptember 27-én került sor, melyen részt vett I. Ferenc József magyar király is. A díszelőadáson a Bánk bán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő, Erkel Ferenc vezényletével.

Corvin áruház

A legrégebbi budapesti nagyáruház az Apolló Mozi helyén épült, átadására 1926. március elsején került sor. Fekvésének köszönhette évtizedeken át tartó töretlen népszerűségét, mivel a Blaha Lujza téren lévő áruház a vidéki emberek számára is egyaránt könnyedén elérhető volt a Nyugati és a Keleti pályaudvarok közelsége miatt. 1931-ben beépítették az ország első és sokáig egyetlen mozgólépcsőjét, ami még több látogatót vonzott.

A csodás klasszicizáló stílusú, díszes palotahomlokzatot – mely Reiss Zoltán tervei alapján készült – sajnos hosszú évekig nem láthattuk. Az 56-os forradalom során komoly károkat szenvedett az áruház épülete, majd 1967-ben újból megnyitott, de kisebb-nagyobb átalakításokkal. Ekkor került fel a tér felőli homlokzatára az az alumíniumborítás, melyet most lebontottak és megkezdődött a homlokzat renoválása, ami a Blaha Lujza tér felújításával fog végleg befejeződni.

Kvíz-képek: Fortepan, Shutterstock