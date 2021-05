Mihalik Enikő iskolába jár, kisbabát vár, modellkedik, és jogosítványát is most szerezte meg. A várandós modell 33 évesen döntött úgy, hogy megtanul vezetni, és bár a pandémia ezt a dolgot is késleltette, végre sikeres forgalmi vizsgát tett, így ő is vezethet.

„Alig várom, hogy becsüccsenhessek a volán mögé, és körültekintően!, az irányjelző megfelelő használatával, biztonságosan!, balesetmentesen! én is 50-nel száguldozhassak lakott területen belül – persze, ha a tábla más nem indikál" – írta Enikő a bejegyzésében.