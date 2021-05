Két éve ismertük meg egymást, volt több hullámvölgy a kapcsolatunkban, próbáltuk külön utakon folytatni, de ezek a szünetek sosem tartottak sokáig – mesélte Yvonne Dederick a Blikknek, majd így folytatta:

"Amikor 25 év után kijöttem a házasságomból, voltak elképzeléseim, hogy mire vágyok, mit szeretnék, aztán amikor eljutottam oda, hogy meg kell szokni egy másik embert, akivel új rutint kell kialakítani, az nem volt egyszerű. Idő kellett, mire összecsiszolódtunk. Az ember egy új kapcsolatban azt érzi, hogy minden szabadidejét a párjával kell tölteni, de ez nincs mindig így. Mi már tudjuk azt mondani, ha éppen nincs kedvünk találkozni, és nincs belőle sértődés."

Furcsának tűnhet, hogy sosem látni Yvonne mellett egyetlen rendezvényen vagy fotón sem. Ám ez nem véletlen. Párja civil, és szeretne távol maradni a médiától, amit a luxusfeleség tiszteletben tart.