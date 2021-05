Régóta szeretett volna kisbabát Berki Krisztián és párja most az álmuk valóra vált: Mazsi állapotos.

A kismama az Instagramon vallott őszintén arról, noha hatalmas a boldogság, azért vannak nehéz időszakok, mert bizony dolgoznak a hormonok. Nem csak benne, hanem Krisztiánban is...

„Az elmúlt hónapokban több kismama társammal is beszélgettem. Egy dolog szinte mindenhol előfordult (akikkel én beszélgettem), ami azért megnyugtató volt számomra... Az idézőjeles 'válás' ami csak pár percig tart. Egy barátnőm azt mondta, hogy van, hogy egy nap négyszer válnak... Mondom az jó mert mi néha hatszor.." – vallotta be Mazsi Insta-posztjában.

A kismama arról is írt, ilyenkor nem csak anyukában zajlanak le a változások, hanem az apukákban is.

„Viccet félre téve, nagyon komoly változásokon megy ilyenkor keresztül a kismama és a kispapa egyaránt. Tudtátok, hogy a várandósság alatt nem csak mi Nők, hanem a Férfiak is hormonváltozáson mennek keresztül?! Férjeink ugyanúgy küzdenek ebben az időszakban a hangulatingadozással akárcsak mi Nők, sőt ebben az időszakban ,az újdonsült apukák esetében csökken a híres férfi nemi hormon, a tesztoszteron szintje, míg növekszik a köztudottan női nemi hormoné, az ösztrogéné" – folytatta a Mazsi.