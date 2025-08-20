Uralkodók, akik naponta kiverik hazájukban a biztosítékot, de a brit bulvársajtó reggelire enné őket teával és pirítóssal

Az etikett minden királyi udvar szerves része, ám az illemszabályok követése nem jelent egyet azzal, hogy egy uralkodói család tagjainak viselkedését nem érheti kritika a színfalak mögött. A brit királyi család titkait hamar kiszagolja a pletykákra éhes sajtó, ám rajtuk kívül van még 9 monarchia, ahol bizony nem mindenki az udvariasság és kellem mintapéldánya. Lássuk, kiket ennének meg reggelire a kekeckedő angol újságírók.
Ugyan Vilmos Sándor holland király és felesége nagy népszerűségnek örvendenek a nép körében, a viszony közel sem felhőtlen. A holland király igen gyakran jár nyaralni, amivel nem is lenne gond, csakhogy ezt túl gyakran teszi, a legnagyobb botrányt pedig azzal okozta, amikor a Covid-19 lezárások kellős közepén egy Görögországi kiruccanásra ment a teljes királyi pereputtyal. Bár bocsánatot kért az ügyért, nemrégiben a trónörökös Katalin-Amália hercegnő vonta magára a népharagot, amikor állami pénzen utaztatta egyetemi társait nyaralni.
A király idén februárban azzal került hírekbe, hogy befolyását felhasználva akart sógornőjének helyet biztosítani a pénzügyminisztériumban.
A tavaly trónra került Frigyes dán király és Mária királyné azzal lopja ki magát a nép szívéből, hogy uralkodói feladataikban az elvárható minimumot teljesítik. Több hónapos vakációkra mennek, a királyt rendszeresen milliárdosok röptetik díszes magángépeken, Mária királyné pedig eladja az adófizetői pénzből fizetett ruháit, melyet el akar rejteni az adóhatóság elől.
Beszédes adat, hogy még trónörökösként 77 munkanapot és hivatalos megjelenést vállalt Frigyes király, akinek tavalyi megcsalási botránya sem javít sokat renoméján.
A bájos nagyhercegség uralkodócsaládjáról alkotott kép egy csapásra szertefoszlott, amikor pár éve elkezdtek kiszivárogni a hírek Mária Terézia nagyhercegné kibírhatatlan viselkedéséről. A hivatalos eseményeken mindig kedves uralkodóné, ugyanis a hírek szerint irányításmániás, terrorizálja a személyzetet, akiknek minden lehetetlen kívánságát teljesíteniük kell és elvárás, hogy állandóan elérhetőek legyenek. 2015 és 2020 között az udvari személyzet mintegy harmada mondott fel.
A nagyhercegné viselkedése olyan minősíthetetlen volt, hogy a luxemburgi miniszterelnök, Xavier Bettel is közbeavatkozott.
Eleve visszatetszést keltett, amikor a kétes múlttal rendelkező szingli anyuka összeházasodott a norvég trónörökössel, de bizonyította, hogy képes felnőni a feladathoz. Visszamenőleg is elvesztette azonban a norvégok jóindulatát Mette-Marit koronahercegné, amikor elsőszülött fia, Marius Borg Høiby nemi erőszak és verekedési botránya kiderült. Ugyanis egy meg nem erősített hír szerint felkereste fia áldozatát, hogy lebeszélje a feljelentésről, de a későbbiekben sem tudta csemetéjét jobb belátásra bírni, aki ki-be jár az elvonóról.
Mind a norvég udvar, mind a koronahercegné szemérmesen hallgat az ügyről, utóbbi igen tapintatlan módon „kihívásokkal telinek” nevezte a 2024-es évet, amikor az esetek történtek. Mindeközben férje, Haakon koronaherceg nem igazán tesz semmit, inkább segíti szőnyeg alá söpörni a problémákat.
Mette-Marit hercegné egyébként súlyos betegségre hivatkozva kevesebb hivatalos szereplést vállal, ennek ellenére feltűnően sok vakáción és privát nyaraláson vesz részt.
