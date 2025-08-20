Sharon Stone fia nem nepo baba — A színésznő legfeljebb lelki támogatást nyújt Roannak, mást nem

Sharon Stone Phil Bronstein újságíróval kötött házassága alatt három gyereket fogadott örökbe. Közülük a legidősebb, a 25 éves Roan szerint bár anyja minden szerepében fényesen ragyog, az anyaságban teljesedik ki a leginkább.

Sharon Stone nem elfogult a gyerekeivel, hagyja, hogy Roan és a testvérei a maguk útját járják

Forrás: WireImage

Sharon Stone nem akarja, hogy a gyerekei a hollywoodi nepo babák sorát bővítsék

Roan Stone médiavállalkozó, akit a sztár 2000-ben fogadott örökbe, rajong az anyjáért. Annak ellenére méltatja Sharon Stone-t, hogy tudja, a lelki támogatáson és némi anyagi segítségen túl semmire nem számíthat tőle az álmai megvalósításában. A sztár nem híve a protekciónak, nem szeretné, ha a gyerekei sok sztárcsemetéhez hasonlóan arról lennének híresek, hogy semmit nem kell tenniük egy-egy szerepért vagy más vállalkozásuk sikeréért, mert azt híres szüleik révén alanyi jogon kapják meg.

„Amikor színészkedni kezdtem, anyám nagyon támogatott, velem együtt készítette el az összes önfelvételt, és olyan dolgokat tanított nekem, amiket ő tud”— mesélte el a HELLO magazinnak adott interjúban Roan.

Egy másik dolog, amiért Roan hálás, az az, hogy „a saját útját kell járnia”, ami nem könnyű számára.

Ő az agya a Sweat N Shadow Management médiavállalatnak, és ő a Cahuenga Media Group produkciós cég vezérigazgatója is.

„Még mindig Sharon Stone fia vagyok, de ahogy az élet halad előre, sikerült olyan karriert építenem, ahol az üzletemről ismernek, nem pedig a hozzá fűződő kapcsolatomról. De nagyon büszke vagyok a családomra, a családom örökségére és a névre, amit viselek” – mondja.

„Mások segítségével kitaposom az utam egy olyan iparágban, ahol nincs nevem. Segít, ha ismerem a megfelelő embereket – ezek az aranykapuk bizonyos értelemben már nyitva vannak, tudom, és én a megfelelő helyiségekben vagy a megfelelő eseményeken vagyok. De ez egy tanulási folyamat, és élvezem a felfelé ívelő küzdelmet” — árulta el Sharon Stone fia, akit testvéreivel együtt, tudatosan tartott távol a reflektorfénytől híres anyja.