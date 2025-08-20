Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 20., szerda István

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztár

Sharon Stone fia nem nepo baba — A színésznő legfeljebb lelki támogatást nyújt Roannak, mást nem

WireImage - Rodin Eckenroth
sztár Roan Stone Sharon Stone anya gyerek
Life.hu
2025.08.20.
A 90-es évek szexszimbóluma, generációjának legismertebb színésznője, filantróp, Hollywood legintelligensebb sztárja, három gyerek anyja. Sharon Stone imádja a gyerekeit, de ahogy fia, a médiabirodalmat építő Roan, a lelki támogatáson túl semmiféle segítséget nem kap az anyjától, a karrierépítésben magára van utalva.

Sharon Stone Phil Bronstein újságíróval kötött házassága alatt három gyereket fogadott örökbe. Közülük a legidősebb, a 25 éves Roan szerint bár anyja minden szerepében fényesen ragyog, az anyaságban teljesedik ki a leginkább. 

Sharon Stone
Sharon Stone nem elfogult a gyerekeivel, hagyja, hogy Roan és a testvérei a maguk útját járják
Forrás: WireImage

Sharon Stone nem akarja, hogy a gyerekei a hollywoodi nepo babák sorát bővítsék

Roan Stone médiavállalkozó, akit a sztár 2000-ben fogadott örökbe, rajong az anyjáért. Annak ellenére méltatja Sharon Stone-t, hogy tudja, a lelki támogatáson és némi anyagi segítségen túl semmire nem számíthat tőle az álmai megvalósításában. A sztár nem híve a protekciónak, nem szeretné, ha a gyerekei sok sztárcsemetéhez hasonlóan arról lennének híresek, hogy semmit nem kell tenniük egy-egy szerepért vagy más vállalkozásuk sikeréért, mert azt híres szüleik révén alanyi jogon kapják meg. 

„Amikor színészkedni kezdtem, anyám nagyon támogatott, velem együtt készítette el az összes önfelvételt, és olyan dolgokat tanított nekem, amiket ő tud”— mesélte el a HELLO magazinnak adott interjúban Roan.

Egy másik dolog, amiért Roan hálás, az az, hogy „a saját útját kell járnia”, ami nem könnyű számára.

Ő az agya a Sweat N Shadow Management médiavállalatnak, és ő a Cahuenga Media Group produkciós cég vezérigazgatója is.

„Még mindig Sharon Stone fia vagyok, de ahogy az élet halad előre, sikerült olyan karriert építenem, ahol az üzletemről ismernek, nem pedig a hozzá fűződő kapcsolatomról. De nagyon büszke vagyok a családomra, a családom örökségére és a névre, amit viselek” – mondja.

„Mások segítségével kitaposom az utam egy olyan iparágban, ahol nincs nevem. Segít, ha ismerem a megfelelő embereket – ezek az aranykapuk bizonyos értelemben már nyitva vannak, tudom, és én a megfelelő helyiségekben vagy a megfelelő eseményeken vagyok. De ez egy tanulási folyamat, és élvezem a felfelé ívelő küzdelmet” — árulta el Sharon Stone fia, akit testvéreivel együtt, tudatosan tartott távol a reflektorfénytől híres anyja.

Hihetetlen, hogy néz ki a '90-es évek sztárja — A sitcom-királynő semmit nem változott az elmúlt 3 évtizedben

A dadus című nagysikerű sitcomban Fran Fine szerepében részről részre nevettette meg a tévénézőket a gyönyörű színésznő, akin úgy tűnik, nem fog az idő. Fran Drescher, aki a '90-es éveben uralta a televízió képernyőjét, ma már 67 éves, de a szépsége semmit nem kopott.

Justin Bieber őrjöngve üvöltözött az utcán — A rajongóival került szóváltásba egy étterem előtt

Nem ritka, hogy a popsztár kiakad, sokszor beszél a mentális betegségéről a közösségi médiában. De az utóbbi időben egyre gyakoribb, hogy az utcán, magából kikelve üvöltözik Justin Bieber. Most sem történt másképp.

Valami furcsa dolog történik Katalin hercegné arcával – Elindultak a találgatások

A hercegné nem tudja elrejteni külsejének változását, hiszen mindenki árgus szemekkel figyeli. És bizony a rajongóknak feltűnt, hogy Katalin hercegné arca megváltozott, ennek eredményeképp pedig el is indultak a találgatások.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu