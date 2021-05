A dal forgatásán Péter Szabó Szilvia párja, Völgyesi György is részt vett, aki egyben az énekesnő menedzsere is. Bár a legtöbb esetben azt tanácsolják az embernek, hogy ne keverje össze a munkát a magánélettel, Szilviék esetében remekül működik a munkakapcsolat is.

„Ha valamiben én vagyok az erőszakosabb, akkor ő egy kicsit engedékenyebb és fordítva. Mind a ketten engedünk a másiknak és megfontoljuk az elképzeléseit és véleményeit. Gyakran mondják, hogy nem jó összekeverni a párkapcsolatot, meg a munkát, de ez nálunk nem igaz, jól működünk így is." – nyilatkozta Szilvi a Blikknek, aki azt is kiemelte, hogy a lányuk azért nincsen velük, mert éppen a nagymama vigyáz rá, de Emma már most hiányzik az énekesnőnek.

Az énekesnő nemrég nagyon meglepte rajongóit, ugyanis megvált védjegyévé vált hosszú fürtjeitől.