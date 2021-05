Az énekesnő egy testre feszülő, méregzöld latex ruhában pózol Instagram-oldalán, melyen olyan mélyre húzza le a cipzárt, hogy az vadító dekoltázsát is láttatni engedi. A fotó mellé azt írta, hogy nagyon hiányzott neki tavaly a Halloween és éppen azon gondolkozik, idén milyen jelmezt húzzon magára. Bár a Halloween még arébb van, úgy tűnik, hogy Britney nem bír magával.

Legutoljára hatalmas felháborodást keltett rajongói körében, hogy édesapja azt nyilatkozta, a sztár súlyos demenciában szenved, ezért is van szükség a gyámságra. A hírek szerint hamarosan bemutatnak be Nagy Britanniában egy új dokumentumfilmet, amelynek a képkockáin azok a papírok is napvilágot látnak, amiken orvosilag is bizonyított, hogy Britney valóban demens.