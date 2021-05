Apuka lett Viktorin Tamás, a Sláger FM műsorvezetője. A rádiós most elárulta, hogy kisfia, Andris, miként látta meg a napvilágot.

Madarat lehet fogatni Viktorin Tamással, akinek kisfia, Andris, május 5-én látta meg a napvilágot. A büszke apuka osztotta meg az örömhírt a külvilággal, elárulva gyermeke születésének körülményeit.

Elmondása szerint kisfia világra jövetelekor ő sokkal idegesebb volt, mint a szülés előtt álló felesége, Dóra.

"Igyekeztem leplezni, hogy mennyire izgulok, hogy közben nyugtassam Dórit is, de azért azt hiszem látszott rajtam, pláne, hogy úgy topogtam a folyosón körbe-körbe, hogy már nekem is feltűnt..." - emlékezett vissza a rádiós műsorvezető, aki bár nem lehetett bent a szülőszobán, azonban amikor kisfiát először pillanthatta meg, elérzékenyült.

"A feszült várakozás után, amikor először megláttam Andrist valami egészen földön túli érzés fogott el. Ez még most is előjön, és nem nagyon tudom szavakba önteni, amit érzek" - vallotta be a boldog apuka, aki hihetetlenül büszke feleségére.

"Dóri felfoghatatlanul bírja a tempót, mosolyogva, mindezt úgy, hogy napok óta nem aludt egyben három óránál többet. Hihetetlenül büszke vagyok rá! Egész összeszokott csapatként működünk már otthon hármasban, a pelenka-csere és az öltöztetés már rutinszerűen megy. Úgy keverek tápszert, mintha a Coco Bongoban lennék pultos" - tette hozzá viccelődve Viktorin Tamás, aki elismeri, azért nem minden megy ilyen zökkenőmentesen.

"A fürdetés elég rettenetes... Olyan hőmérsékletet csinálunk a fürdőben, hogy szinte meggyullad a hajam. Mindemellé olyan páratartalom társul, hogy a pálmaház ehhez képest semmi! Andris viszont még így is fázik. Két óra kell a procedúra után, hogy az életfunkcióim visszaálljanak normálisra. Igaz, mindehhez az is hozzátartozik, hogy én ötször idegesebb lettem, mióta szülők lettünk. Dórit sokkal nyugodtabbnak látom, ő nyugtat folyamatosan, hogy ne izguljak semmin, minden rendben van Andrissal" - mondta a Sláger Napközben műsorvezetője, aki közösségi oldalán fotót is megosztott a trónörökösről.