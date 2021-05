Young G, azaz VV Béci kislánya koraszülöttként, 36 hetesen jött a világra. Rebekának tüdőgyulladása is volt, inkubátorba tették születés után. Már otthon vannak, és a kislány szerencsére erősödik.

"3000 grammnál nyitok egy pezsgőt! Hála a jó égnek nagyon jó étvágya van Rebómnak! Még amikor a kórházban voltak emlékszem azt mondta az intenzíven a doktornő, hogy ilyen pici baba még csak 2-3 grammot eszik... most már van, hogy 40-50ml is megeszik egy szoptatásnál. Most már a 2órát kitoltuk 3óránkénti evésre. Erősödünk, erősödünk mind a hárman!" - írta közösségi oldalán a rapper.

Báci párjának Norinának még egy műtétre van szüksége, még a terhessége alatt találtak egy tumort a méhszájánál.