Az ELTE kutatói azt vizsgálták, hogy miért és kik számára bosszantó a kutyaugatás. Megállapították, hogy ezt több tényező is befolyásolhatja, mivel többféle ember és többféle ugatás létezik.

A legtöbb esetben senki sem örül annak, amikor a szomszéd vagy véletlenül éppen a saját kutyája kezd őrületes ugatásba. Az ELTE kutatásának az eredményei azt mutatták, hogy a kutyaugatás érzékelése kultúrától és etnikumtól is teljesen független.

Ám az is egyértelműen kiderült, hogy a fiatal felnőttek azok, akiket a leginkább irritál ez a hang. A magyarázat pedig csupán annyi, hogy a gyereksírásra emlékezteti őket mivel az ebek is éles, magas hangon hallatják a hangjukat, akárcsak a kisbabák. A kutatás még arra is kitért, hogy közöttük is leginkább a férfiak azok, akiknek nagyon alacsonyan van a tűréshatáruk - írta azenkutyam.