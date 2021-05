Az Exatlon játékosai hónapok óta távol vannak szeretteiktől, ám most csupán egy karnyújtásnyira volt tőlük, hogy felhívhassák őket. Korábban két versenyző is mesélt arról, mit jelentene számukra, ha felhívhatnák valamelyik családtagjukat, azonban a Kihívóknak ez a lehetőség most nem adatott meg.

Ahogy az elmúlt két alkalommal, most is a Bajnokok nyerték meg az a játékot, aminek tétje a kapcsolatteremtés volt.