A kis Lili születésekor kiderült, hogy 50 százalékos légcső- és gégeszűkülete van, illetve a hangszalagjainak a kétharmada összenőtt. Így a kisbaba már két hónaposan a Szegedi Gyermekkórház intenzív osztályára került, ahol megműtötték. A műtétet műtétek sora követte, már 10 hónapos volt, amikor először hazavihették szülei a kórházból. Mivel Lili édesanyja folyamatosan a kórházban volt, a kislány apukája még a munkáját is feladta, hogy helytálljon otthon másik lánya mellett - írja a Ripost a "Tégy jót" bejegyzése alapján.

A férjem és a 2 éves kislányom ez alatt az idő alatt nélkülem próbáltak helytállni 120 kilométerre tőlem. Nem kívánom senkinek az érzést. Az első karácsonyunk, az első húsvétunk, minden külön volt. Az érzés, amikor lemondanak az orvosok róla, hogy ne vigyem haza a kórházból, nem lesz belőle semmi.." – fogalmazott közösségi oldalán az anyuka, Patrícia.

A kislány most múlt hároméves, de még nem tud járni és beszélni sem. Szülei szeretnék, ha megtanulna önállóan járni és kommunikáció terén is előre tudna majd lépni. Tavaly sikerült venniük egy kisebb házat, hogy Lilit bölcsődébe tudják hordani, a házvásárlás miatt azonban arra már nem jut pénzük, hogy a kislány fejlesztő foglalkozásokra vigyék. Az anyuka most családjával arra gyűjt, hogy kislánya mozgását fejleszthessék és megtanulhasson járni.