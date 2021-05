Talán sokan nem is tudják, hogy Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője négygyermekes családapa: két fia és két lánya van, Alíz 10, Lila pedig 8 éves. A büszke apuka most egy kis betekintést engedett családja mindennapjaiba, amikor Facebook-oldalán megosztott egy idilli képet, melyen két szépséges kislányával látható. Győrfi Pál csak úgy dagad a büszkeségtől, ahogy Alizra és Lilára néz, a fotó mellé ezt írta: "Csak bámulom őket."

Győrfi Pál még a karanténidőszakban mesélt családi életükről a Story Magazinban - írta meg a Ripost.

A két lány ritmikus gimnasztikázik, most Adrival tornáznak a nappaliban, Ádámmal mi pedig ott focizunk. Sakkozom is vele, hogy abból se essen ki, de nemcsak velem játszik, hanem számítógépen is. Igyekszem kivenni a részem az itthoni dolgokból, amikor csak tudok, hazajövök segíteni, de mindennap bent kell lennem a mentőknél is"

Győrfi Pál legidősebb fia, Dani már felnőtt, őt nemrég a Dancing with the Stars című műsorban láthattuk, ahol édesapját váltotta.