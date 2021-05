Fülöp herceg halála után nemcsak családjára gondolt, hanem három hűséges beosztottjára is, akik szintén részesedtek az örökségből.

Edinburgh hercege 30 millió fontot hagyott a családjára, ami átszámítva 12 milliárd és 174 millió forint.

"Néhány más királyi családtagtól eltérően Fülöp herceg nagylelkű volt a három férfival szemben, akik vigyáztak rá. Ide tartozik a magántitkára, Archie Miller Bakewell, a hírnöke, William Henderson és az inasa, Stephen Niedojadlo" - árulta el egy bennfentes a Sunnak.

Ez a három férfi Fülöpöt nagy segítségére voltak, főként az utolsó években. Bakewell mindig ott állt mellette az utolsó hivatalos kötelezettségei elvégzésekor, Henderson a Windsor-kastélyban, Niedojadlo Sadringhamben vigyázott rá.

Természetesen a herceg unokái is fognak örökölni, beleértve Harryt is, aki az elmúlt hónapokban több alkalommal is rossz színben tüntette fel a családját, mindemellett pedig a nagyszülei nevelési stílusát is bírálta, ami miatt a palota több dolgozója is úgy gondolja, hogy Károly és Diana kisebbik fia jobban tenné, ha lemondana a hercegi címéről.

"Fülöp nem volt az a fajta, aki megbüntetett egy unokát a nem megfelelő viselkedés miatt. Nagyon tisztességes, igazságos és kedves ember volt. Soha nem tartott haragot. Rengeteg ideje volt az összes jogi procedúrát elvégezni, így örökösödési illetéket sem kell majd fizetniük. Nála senki sem ellenezte jobban, hogy a pénze az állami kincstárban landoljon" - magyarázta az informátor.

Gyermekei, Károly herceg, Anna hercegnő, András herceg és Eduárd wessexi gróf a herceg 13 ezer darabos könyvgyűjteményéből is válogathatnak majd, azt vihetik magukkal, amit csak szeretnének.