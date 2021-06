Ritka és súlyos betegségben szenvedett a 29 éves Gemma McGowan: orrüregrákot diagnosztizáltak nála. Az egyik szemét is kioperálták, ám sajnos ez sem segített rajta. Az orvosai pár hónapot adtak neki, ezért a nő szerette volna régi álmát valóra váltani: feleségül akart menni élete szerelméhez. Meg is tervezték az esküvőt, sőt előrébb is hozták, ám sajnos Gemma már így sem élhette meg, előtte elhunyt.

Férje így esküvő helyett temetésre készül, és közös gyerekükről is gondoskodnia kell. Édesanyja megtörten nyilatkozott lánya elvesztéséről a Daily Starnak:

„Hihetetlen erővel és bátorsággal küzdött. Mégis borzasztó nehéz volt végignézni ezt. Nem tudom, hogy tudott nap, mint nap igazi harcosként felkelni, de végig erős maradt, és mi nagyon büszkék vagyunk rá„