Varga Miklós és felesége, Erika már 27 éve élnek boldog házasságban. Bár mindenben támogatják egymást, az énekes nem tagadja, ez alatt a közel harminc év alatt nekik is voltak mélypontjaik.

Varga Miklós és az egykori tévétornás Fejes-ikrek Erikája 1986-ban jöttek össze, az énekes pedig 1994-ben vezette oltár elé kedvesét -írja a Ripost7. A pár 27 éve él boldog házasságban, de Varga Miklós férfiasan bevallotta, hogy az ő kapcsolatukban is voltak hullámvölgyek, és őszintén vallott nehézségeikről.

"Nem titok, az évek során a mi fejünkben is megfordult olykor, hogy külön talán jobb lenne, de ilyenkor mindig arra jutottunk, hogy ha új életet kezdünk, ugyanezek a problémák visszaköszönnek. Rájöttünk, hogy nem érdemes feladni a kölcsönös kötődést és azt a sok-sok élményt, amit együtt éltünk át"

- kezdte a lapnak az énekes, aki szerint egy házasságban nagyon fontos, hogy mindkét félnek meg legyen a kellő szabadsága.