Itt a nyár, végre utazni is lehet, de mégis mi alapján válasszunk szállodát? Kézenfekvő, hogy a szállodai csillagokat vegyük alapul, de vajon tudjuk-e hogy egy-egy kategória avagy a csillagok száma pontosan mit is jelöl? Most megmutatjuk!

A vakációt szeretjük kényelmesen tölteni, még akkor is, ha maga a kényelem szó mindenkinek mást jelent. Akadnak, akik egy olyan szálláson érzik a legjobban magukat, ahol biztosított a maximális önállóság, ők leginkább az apartmanokat vagy vendégházakat részesítik előnyben. Mások azonban akkor érzik komfortosan magukat az üdülés alkalmával, ha mindenről gondoskodnak helyettük. Ők ezért jobban kedvelik a szállodákat. Ám szálloda és szálloda között is hatalmas lehet a különbség.

Szállodai minősítés

Annak érdekében, hogy a vendég minél pontosabb információkat kapjon arról, hogy mit várhat egy hoteltól, a szállodákat adott irányelvek mentén kategóriákba sorolják. Ezek a szállodai csillagok. A besorolásnál éppen úgy figyelembe veszik az épület adottságait – szobák mérete, van-e wellness részleg, edzőterem, konferenciaterem stb. – mint a személyzet létszámát vagy felkészültségét. Ennek alapján a hoteleket 1-től 5 csillagig osztályozzák.

Magyarországon és az Európai Unió legtöbb tagállamán belül egy minősített rendszer garantálja, hogy ugyanazt nyújtsák az egy kategóriába sorolt hotelek.

1 csillagos hotel – a turista

Ez a szállástípus a szerény igényeket kielégítő hotelek körébe tartozik. Ez persze nem azt jelenti, hogy hálózsákban kéne aludni a földön. Az ilyen hotelekben is van ágy, sőt asztal, szék és TV is. A szobához tartozik fürdő és WC. A takarítás a napi rutin része. A szállodában működik csomagmegőrzés és portaszolgálat, ahol telefonálni, sőt faxolni is lehet. Igény esetén pedig bővített reggelit és italokat is kérhet a vendég.

2 csillagos hotel – a standard

Ez a szállástípus már a mérsékelt igényeket is képes kielégíteni, így az 1 csillagos hotel szolgáltatásai mellett találhatunk a szobában ruhásszekrényt és olvasólámpát is, a fürdőben pedig törölközőt, sampont. Ráadásul büféreggelit is kérhetünk és mindezt hitelkártyával is kifizethetjük.

3 csillagos hotel – a komfort

Az ilyen szállásokon már legalább 14 órán át lesi valaki a vendég kívánságait a portaszolgálaton, de 24 órán át elérhető, ráadásul a munkatársak beszélnek idegen nyelveket. A szobában rendelkezésre áll a fentieken kívül telefon, tükör, bőröndtartó és cipőápoló szerek, a fürdőszobában pedig hajszárító és arctörlő kendő. Az internet is alapfelszereltségnek számít, bár ez korlátozódhat csak a közös helyiségekre. Kérésre mosást és vasalást is biztosítanak a vendégnek, ahogyan plusz párnát és takarót is igényelhetünk. A panaszokat pedig szerevezett módon kezelik.

4 csillagos hotel – az első osztály

Az ilyen szállodáknál már 18 órás a portaszolgálat, de 24 órán keresztül elérhető. A szobákban van internet, a fürdőben pedig több piperecikk is megtalálható például zuhanysapka is, de kérésre akár fürdőköpenyt és papucsot is biztosítanak. A szálloda halljában kényelmes bútorok találhatóak, bár és italfelszolgálás is működik és a büfé- vagy a la carte étkezés mellett a szobaszerviz is elérhető.

5 csillagos hotel – a luxus

Ennél a kategóriánál már a vendég minden igénye kielégítésre talál. Akad 24 órás portaszolgálat, több nyelven beszélő recepcióssal, de ajtónállóval, londinerrel, concierge szolgáltatással (a concierge az, aki a vendég minden óhaját teljesíti) és kocsirendezővel is találkozhatunk a bejelentkezéskor. A szállodán belül akad étterem, a szobában pedig minibár és 24 órás szobaszerviz. A fürdőszobában nem egyszerű piperecikkek, hanem márkás kozmetikai termékek találhatóak, ahogyan szobaszéf, PC és internetcsatlakozási lehetőség is. Ezekben a szállodákban vasalást, cipőtisztítást és esti ágyazást is kérhetünk.

A fenti besorolások tekintetében érdemes megjegyezni, hogy ezek a kategóriák nem a Föld összes országára vonatkoznak, csupán azokra, akik csatlakoztak a Hotelstars Union szállodai minősítési rendszerhez. A többi régiónál a besorolások teljesen változóak, hiszen egyes helyeken maga a szállodatulajdonos kategorizálja a hotelt, máshol egy állami szerv vagy a helyi hatóságok állapítják meg a színvonalat. Ezért lehetséges, hogy egészen mást jelent egy 3 csillagos besorolás a Közel-Keleten, mint például Amerikában vagy az EU-n belül.

